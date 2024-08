Notas olímpicas

Atletismo - Eduardo Rodrigues ficou em terceiro lugar em sua série nas eliminatórias dos 110m com barreiras, com 13s37, neste domingo, e se classificou para as semifinais, na quarta-feira. O outro brasileiro da prova, Rafael Pereira, fez 13s47 e vai disputar a repescagem, na terça-feira.

Vôlei - Fechando a fase de grupos, a seleção feminina venceu a Polônia, no domingo, por 3 sets a 0 (25/21, 38/36 e 25/14). Com o resultado, as brasileiras se classificaram em 1º lugar no seu grupo.

Vôlei de Praia - No domingo, Carol e Bárbara acabaram derrotadas pelas australianas Mariafe e Clancy por 2 sets a 0, parciais de 24/22 e 21/14. George e André perderam para os alemães Ehlers e Wickler por 2 a 0 (21/16 e 21/17). Já Evandro e Arthur venceram os holandeses Van de Velde e Immers por 2 a 0 (duplo 21x16) e avançam às quartas.

Canoagem - Ana Sátila avançou às quartas de final do caiaque cross da canoagem slalom ao terminar sua série na segunda posição, neste domingo. Pepe Gonçalves foi eliminado. As quartas de final femininas acontecem nesta segunda-feira, a partir das 10h30min (de Brasília).

Handebol - A seleção feminina venceu Angola por 30 a 19, no sábado, e garantiu vaga nas quartas de final. Na próxima fase, as Leoas encaram a Noruega, na terça-feira, às 16h30min.

Tiro com arco - No domingo, Marcus D'Almeida perdeu por 7 a 1 para o coreano Kim Woojin, recordista olímpico e número dois do ranking mundial, e acabou eliminado nas oitavas de final do torneio. O arqueiro repetiu o melhor desempenho brasileiro em Jogos, atingido por ele mesmo em Tóquio-2021.

Tênis de mesa - Hugo Calderano não conquistou medalha em Paris. Após perder a semifinal para o sueco Truls Moregardh, na sexta-feira, o brasileiro número 6 do ranking foi derrotado na decisão do bronze pelo francês Felix Lebrun, no domingo, por 4 sets a 0. Ainda assim, a quarta posição de Calderano foi a melhor campanha da história do Brasil na modalidade em Olimpíadas.

Tênis - O sérvio Novak Djokovic, 37 anos, número 2 do mundo e maior vencedor de Grand Slams da história do esporte, conquistou neste domingo o ouro olímpico, batendo o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do ranking, de 21 anos. A vitória foi por 2 sets a 0, ambos definidos no tie-break - 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2).