Agenda Olímpica: confira o que os brasileiros disputam nesta segunda

Uma segunda-feira cheia de brasileiros em Paris! O décimo segundo dia de competições terá a forte presença de atletas carregando a bandeira verde amarela, inclusive na briga por medalhas. No surfe, o favoritismo no masculino e no feminino fica por conta de Tatiana Weston-Webb e Gabriel Medina, que disputam as semifinais das suas categorias em busca da decisão pelo ouro. Já nas finais, as meninas da ginástica artística se encontram em mais uma briga pelo pódio. Maior medalhista olímpica, Rebeca Andrade tem mais duas chances de aumentar a sua coleção: na trave, ao lado de Julia Soares e no solo, competindo com Jade Barbosa e novamente com a Julia. A promessa é de grandes resultados para o País na capital francesa.

3h - Triatlo: Revezamento Misto - Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes

5h - Saltos Ornamentais: Etapa preliminar, plataforma de 10m - Ingrid Oliveira



5h05min - Atletismo: 400m com barreiras masculino, 1ª rodada - Alisson dos Santos e Matheus Lima



5h40min - Atletismo: Salto com Vara Feminino, Etapa de classificação - Juliana Campos



5h50min - Atletismo: 400m com barreiras Feminino, repescagem - Chayenne da Silva



6h20min - Atletismo: 400m Masculino, repescagem - Lucas Carvalho



6h55min - Atletismo: 400m Feminino, 1ª Rodada - Tiffany Marinho



7h05min - Vela: Multicasco Misto - João Siemsen e Marina Arndt



7h15min - Vela: Dinghy Feminino - Gabriella Kidd



7h23min - Vela: Kite Masculino - Bruno Lobo



7h38min - Ginástica Artística: Trave de equilíbrio feminina, final - Julia Soares e Rebeca Andrade



7h50min - Atletismo: 200m Feminino, repescagem - Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins



9h23min - Ginástica Artística: Solo feminino, final - Rebeca Andrade, Julia Soares e Jade Barbosa



9h45min - Vela: Dinghy Masculino - Bruno Fontes



10h - Tênis de Mesa: Disputa por equipes, oitavas de final - Brasil x Portugal



10h30min - Canoagem Slalom Feminino: Caiaque Cross, quartas de final - Ana Sátila



10h35min - Vela: Dinghy Misto - Henrique Haddad e Isabel Swan



14h - Surfe Masculino: Semifinais - Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS)



14h55min - Atletismo: 200m Masculino, 1ª Rodada - Renan Correa



15h - Tênis de Mesa: equipes femininas, oitavas de final - Brasil x Coreia do Sul



15h12min - Surfe Feminino: Semifinais - Tatiana Weston-Webb (BRA) x Brisa Hennessy (CRC)



16h - Vôlei Masculino: Quartas de final - Brasil x Estados Unidos



16h - Vôlei de Praia Feminino: Oitavas de final - Ana Patricia e Duda (BRA) x Akiko e Ishii (JAP)