Brasileiro supera melhor marca do país no trampolim, mas fica fora da final

Em sua estreia em Jogos Olímpicos, Rayan Dutra fez bons saltos, mas não conseguiu garantir a vaga na final da competição de ginástica de trampolim de Paris-2024 ao acabar com a 12ª posição. O resultado, porém, superou a melhor marca do Brasil na modalidade: a anterior era de Rafael Andrade, que ficou em 15º nas Olimpíadas do Rio, em 2016.

Em sua primeira série, Rayan conseguiu pegar uma boa altura para a realização da sequência de saltos, conseguiu se manter predominantemente no meio e tirou 56.370, ficando em quinto no grupo inicial formado por oito ginastas e em 11º no geral.

Quando voltou ao trampolim, Rayan fez uma boa série novamente, mas acabou se deslocando mais do que na primeira apresentação e, por isso, a nota baixou: 56.210. Com uma competição bastante disputada e com notas altas dos adversários, o ginasta acabou em 12º no geral, fora da grande decisão pela medalha.

Os classificados para a final conseguiram notas superiores a 58 e para garantir a vaga na final, Rayan precisaria conseguir uma nota nesse patamar.

Entenda a classificação

Na fase qualificatória são realizadas duas séries livres com 10 elementos diferentes em cada. A nota de execução é somada ao deslocamento horizontal e tempo de voo, que são adicionadas à nota de dificuldade para dar o total de cada série. O resultado da eliminatória que define as oito finalistas é determinado pelo resultado da melhor série.