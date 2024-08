Brasileiros perdem e se complicam na busca pela vaga no vôlei de praia

André e George foram derrotados pelos norte-americanos Partein e Benesh, no vôlei de praia em Paris-2024, nesta quinta-feira (1º). Agora, os brasileiros se complicaram na busca por uma vaga na próxima fase da modalidade, e esperam as pontuações dos próximos terceiros colocados dos outros grupos para entender se disputarão ou não as oitavas de final.

Confronto inicial foi marcado por equilíbrio, mas primeiro set teve vitória dos Estados Unidos. Com jogo abaixo, a dupla brasileira não conseguiu ser eficiente, principalmente, de forma defensiva. Game fechou em 21 a 17 para dupla norte-americana.

André e George se recuperaram e sustentaram uma boa vantagem, vencendo o segundo set. Partein e Benesh ficam desestabilizados, e brasileiros aproveitam erros dos adversários para empatar o duelo por 1 a 1.

Dupla dos EUA voltou melhor para último terço e derrotaram brasileiros por 2 a 1. Equipe venceu por 15 a 8 e conseguiu vaga direta na segunda posição da tabela.

Para se classificar, André e George precisam ser "melhores terceiros colocados" entre os seis grupos. As duas duplas com mais pontos nas terceiras posições também avançam para a próxima fase, mas classificação não é certa. Brasileiros esperam por próximos jogos de rivais para ir ou não às oitavas do torneio.