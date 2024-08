Carol Naka e Bárbara Santos perdem e se despedem no boxe em luta de estreia na Olimpíada

O boxe do Brasil abriu o dia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com duas eliminações nas oitavas de final feminino. Quarta cabeça de chave, Carolina Almeida perdeu por decisão unânime da experiente Nazym Kyzaibay, do Casaquistão, na categoria peso mosca (até 50 quilos). Já Bárbara Santos teve pela frente Chen Nien Chin, de Taiwan, no meio-médio (até 66 quilos), e também acabou derrotada por 5 a 0.