Seleção feminina de vôlei faz 3 a 0 no Japão e confirma vaga nas quartas em Paris-2024

Com uma atuação impecável, a seleção brasileira feminina de vôlei arrasou o Japão nesta quinta-feira e confirmou sua vaga nas quartas de final na Olimpíada de Paris-2024. Sob o comando de Gabi e Ana Cristina, o Brasil fez 3 sets a 0 no indigesto time asiático, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/18. Como aconteceu na estreia, o bloqueio foi um dos destaques do time, com 10 pontos.

, com aproveitamento de 100% até mesmo nos sets disputados. Em segundo está a Polônia, também garantida no mata-mata. Japão, apesar do vice-campeonato na última Liga das Nações, e Quênia não têm mais chances de avançar na Olimpíada.O jogo desta quinta teve sabor de, no fim de junho. Além disso, a vitória foi um presente atrasado de aniversário para Zé Roberto, responsável por levar o Brasil ao ouro no vôlei em três Olimpíadas. Ele completou 70 anos na quarta-feira.O técnico começou desta vez com a levantadora Roberta entre as titulares, no lugar de Macris, que havia sido a primeira opção na estreia. Foi a única mudança em relação à vitória sobre o Quênia. Assim, a equipe entrou em quadra também com Rosamaria, Gabi, Ana Cristina, Carol, Thaisa e a líbero Nyeme.O placar era definido ponto a ponto, nenhuma seleção abria mais que dois pontos de vantagem. Sólida em todos os fundamentos, a seleção brilhava no bloqueio e também com os ataques de Rosamaria, maior destaque do set inicial. Por outro lado, o Brasil falhava no saque - foram cinco erros quase em sequência.Mais concentrado, o Brasil deslanchou na reta final e abriu surpreendentes cinco pontos de vantagem. A primeira parcial foi fechada de forma sintomática, com um lindo bloqueio, mostrando a força do fundamento brasileiro justamente contra um rival que é mais conhecido pela força defensiva.Embalada, a seleção brasileira manteve o alto nível no começo do segundo set e abriu vantagem com facilidade. Na metade do set, já tinha seis de frente: 13/7. Sustentando a dianteira no placar, o Brasil sacramentou a parcial sem sobressaltos, exibindo a mesma consistência do início da partida.O terceiro set começou equilibrado, com as japonesas esboçando certa reação, que acabou não vindo. A seleção brasileira fez 11/9 e não saiu mais da liderança do marcador. Rosamaria, Gabi e Ana Cristina comandavam os ataques, enquanto Nyeme brilhava nas recepções. De quebra, o bloqueio funcionava como há muito não se via na equipe.A maior pontuadora da partida foi Gabi, com 17 pontos. Ana Cristina contribuiu com 15 e Rosamaria anotou nove. Pelo lado japonês, o destaque foi Sarina Nishida, com 10 pontos. A seleção volta à quadra no domingo para enfrentar a difícil Polônia no encerramento da fase de grupos.