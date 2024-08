Santos - O Peixe anunciou a contratação do atacante equatoriano Billy Arce até dezembro de 2025. O jogador é o primeiro reforço do clube na atual janela de transferências. O atleta de 26 anos estava no Brighton, da Inglaterra, mas não teve muitas oportunidades. Flamengo - O clube venceu um leilão público e adquiriu o terreno do Gasômetro, no Centro do Rio de Janeiro, onde pretende construir um estádio próprio. O lance foi de R$ 138,1 milhões. O Rubro-Negro foi o único concorrente. O terreno, localizado em São Cristóvão, pertencia ao Fundo de Investimento Imobiliário da Caixa Econômica Federal e foi desapropriado pelo prefeito Eduardo Paes. O edital de licitação estipulou como obrigatoriedade a implementação de um estádio, o que amarrou o leilão a favor dos flamenguistas. Di Maria - atacante argentino revelou que desistiu de voltar ao seu país para defender o Rosario Central, após ter recebido uma cabeça de porco, com uma bala, e ameaças de morte. O jogador, que está sem clube desde quando deixou o Benfica, de Portugal, estava com tudo certo para atuar no futebol argentino, mas optou por mudar seus planos. Jürgen Klopp - O técnico anunciou no Congresso Internacional de Treinadores, na Alemanha, a interrupção de sua carreira como treinador, recusando assim um convite para assumir a seleção da Inglaterra na vaga deixada por Gareth Southgate. A decisão pode levar à aposentadoria do alemão. Klopp indicou que só pretende voltar ao futebol para exercer outra função executiva. Fórmula 1 - A Mercedes revelou nesta quarta-feira algumas das possíveis razões para a perda de peso do carro e a consequente desclassificação de George Russell no GP da Bélgica, realizado no último domingo. Com a desclassificação, o primeiro lugar foi herdado por seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton. A redução de peso do carro de Russell superou as expectativas, já que o piloto optou em fazer apenas uma parada, o que também contribuiu para isso.