Marta é expulsa, Brasil perde para Espanha por 2 a 0 e se complica na luta por vaga em Paris

Com Marta expulsa ainda no primeiro tempo, as brasileiras perderam por 2 a 0 para a Espanha e não dependem apenas de si para avançar às quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. Del Castillo marcou para as atuais campeãs mundiais aos 22 minutos do segundo tempo, e Putellas fechou o marcador aos 61. Marta foi expulsa no fim do primeiro tempo e complicou a situação do Brasil. A despedida da camisa 10, inclusive, pode acontecer no vestiário. Isso porque a seleção depende das definições dos Grupos A e B para saber se estará entre as duas melhores terceiras colocadas.

Já classificada, a Espanha preservou algumas de suas principais jogadoras. Alexia Putellas e Salma Paralluelo, por exemplo, começaram a partida no banco de reservas, indo a campo apenas no decorrer da segunda etapa. Por outro lado, a seleção brasileira teve as voltas Tamires, Adriana e Yaya. Já Rafaelle sentiu um desconforto na coxa direita durante um treino e foi preservada.

A Espanha rodou mais a bola e teve um gol anulado, já o Brasil não aproveitou espaços. A atual campeã mundial ditou o ritmo do primeiro tempo, dando muito trabalho para a goleira Lorena. Do outro lado, a seleção brasileira teve dificuldades explorar a linha alta da defesa espanhola e, quando conseguiu partir em velocidade, errou no último passe.

Espanha manteve o ritmo e aproveitou superioridade para abrir o placar em uma falha de Lorena que espalmou nos pés de Del Castillo, que não desperdiçou a chance. A seleção espanhola seguiu controlando o jogo e de tanto rondar a área da seleção brasileira chegou ao gol. O técnico Arthur Elias promoveu quatro alterações no início do segundo tempo, mas o Brasil seguiu desencontrado em campo.

O Brasil tentou correr atrás do resultado, mas pouco ameaçou a goleira Ona Batlle. A seleção brasileira tentou se lançar ao ataque, mas estava desorganizada e seguiu cometendo erros no último passe, facilitando o trabalho na defesa espanhola. Do outro lado, as europeias se movimentaram no ataque e tentaram aumentar o placar.

Antônia se machucou, tentou jogar no sacrifício, mas o Brasil terminou a partida com nove em campo. A camisa 2 sentiu uma lesão, mas, como Arthur Elias já tinha feito todas as substituições, tentou permanecer em campo. A lateral, porém, não aguentou até o fim da partida e deixou o campo chorando. Enquanto isso, Alexia Putellas arriscou de fora da área e ampliou para as espanholas, matando o confronto e complicando as brasileiras.