Guilherme Schimidt e Ketleyn Quadros são eliminados nas oitavas do judô em Paris-2024

As chances de medalha para o judô brasileiro acabaram cedo nesta terça-feira (30). Guilherme Schimidt e Ketleyn Quadros foram eliminados logo nas oitavas de final em suas categorias nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ketleyn foi medalhista olímpica em Pequim-2008, enquanto Schimidt vinha sendo um dos brasileiros mais consistentes da temporada.

Os dois judocas venceram um confronto e foram derrotados no segundo, sem chances de avançar à repescagem, quando há a chance de brigar pela medalha de bronze. Aos 36 anos, em sua terceira Olimpíada da carreira, Ketleyn iniciou sua trajetória na categoria até 63kg vencendo a espanhola Cristina Cabana Perez. Ela obteve um waza-ari aos 36 segundos de luta e finalizou com um ippon.

Na sequência, a brasileira encarou a local Clarisse Agbegnenou, atual campeã olímpica. E acabou sendo derrotada ao levar um waza-ari a apenas três segundos do fim do tempo normal da luta. "Geralmente, quando a gente se prepara para a Olimpíada é para isso, para o jogo duro. Isso não me assusta. Eu me senti confiante. Mas é luta e tudo se define no detalhe. Lógico que fica a chateação. Entrar com chance de medalha era meu objetivo. Vim aqui dar o meu melhor. Tentar e arriscar e conseguir a medalha", lamentou a judoca, em entrevista à TV Globo.

A judoca é a primeira brasileira mulher a ser medalhista olímpica numa categoria individual, quando conquistou o bronze em Pequim-2008. Ela não conseguiu se classificar para os Jogos de Londres-2012 e Rio-2016. E, em Tóquio, há três anos, foi eliminada na repescagem, muito perto de repetir o bronze.

No masculino, o Brasil foi representado na categoria até 81kg por Guilherme Schimidt, que superou Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte, por waza-ari. Em seguida, o brasileiro foi eliminado pelo italiano Antonio Esposito no golden score, com um waza-ari.

"Já tinha vencido ele duas vezes e sempre é uma luta um pouco chata porque ele luta taticamente. Infelizmente, ele conseguiu me anular na pegada, apesar de achar que não foi waza-ari no golden score. Estou triste, mas o sonho não acabou", comentou o judoca. Os dois atletas ainda poderão participar da disputa por equipes mistas.

Até agora, o Brasil soma três medalhas em Paris-2024, duas delas conquistadas pelo judô, ambas no sábado. Willian Lima faturou a prata na categoria 66kg enquanto Larissa Pimenta levou o bronze até 52kg.