Ana Sátila e Pepê Gonçalves avançam com facilidade às semifinais da canoagem slalom

Depois de conquistar a quarta colocação no K1 no domingo (28), a brasileira Ana Sátila avançou com tranquilidade nesta terça-feira (30) à semifinal no C1 da canoagem slalom dos Jogos de Paris. Pepê Gonçalves também garantiu sua vaga na próxima fase do K1.

A semifinal e a final do C1 feminino da Olimpíada francesa acontecem nesta quarta-feira, enquanto as duas etapas do K1 masculino estão marcadas para quinta-feira.

Após a duas descidas nesta terça-feira, Ana Sátila terminou na sétima posição. O melhor desempenho da brasileira aconteceu na segunda tentativa, em que ela não teve punição e terminou em 105s16. Nessa rodada, Ana Sátila conseguiu o terceiro melhor tempo, atrás apenas da australiana Jessica Fox (103s10) e da alemã Elena Lilik (103s29).

A melhor na fase de classificação foi a checa Gabriela Satkova, única a conseguir um tempo inferior a 100s (99s44). Nesta quarta-feira, a partir das 10h (de Brasília), a brasileira precisa ficar entre as 12 melhores para se classificar para disputa de medalha às 12h25. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Ana Sátila terminou o C1 na 10ª colocação.

Pepê Gonçalves, que não avançou às semifinais no C1 em Paris, terminou a fase de classificação do K1 na oitava posição, com 86s64. O melhor nesta terça-feira foi o francês Titouan Castryck, com 80s09.

O canoísta brasileiro tem 31 anos e duas Olimpíadas no currículo. Foi semifinalista no K1 nos Jogos de Tóquio, em 2021, e sexto colocado no Rio-2016.