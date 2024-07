Agenda Olímpica

Sem nenhuma medalha conquistada nesta segunda-feira (29), o Brasil abre o 4º dia de disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 sendo representado por Manoel Messias e Miguel Hidalgo no triatlo masculino. O País também terá disputas no judô, vôlei de praia, basquete, handebol e outros esportes, mas, as maiores expectativas estão em Hugo Calderano, no tênis de mesa, Marcus D'Almeida, no tiro com arco, e na equipe feminina da ginástica artística por equipes, que disputará a final a partir das 13h15min.

Willian Lima (prata no judô), Larissa Pimenta (bronze no judô) e Rayssa Leal (bronze no skate) foram os únicos que integraram pódios nestes Jogos pelo Brasil, até o momento.

LEIA MAIS: Willian Lima ganha primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Paris

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO BRASIL NESTA TERÇA-FEIRA (30/07)