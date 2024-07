Com destaque de Rebeca Andrade, Brasil vai para final da ginástica artística

Ao som de Raça Negra, a equipe brasileira de ginástica artística conquistou neste domingo (28) uma vaga na final por equipes na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. O show foi comandado por Rebeca Andrade, que entre todas as ginastas, ficou atrás apenas da americana Simone Biles na soma das notas de todos os aparelhos.



Rebeca acumulou 57.700 pontos, com destaque para o salto (sua especialidade), onde recebeu nota 14.900. Já a rival ficou com 59.566, também com a maior nota no salto (15.800). O aguardado duelo entre as duas na final do individual geral está confirmado.

O país começou sua participação no salto. Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Flávia Saraiva se apresentaram apenas uma vez, valendo para a classificação apenas da equipe. Já Rebeca Andrade saltou duas vezes, obteve média de 14.683 e garantiu a vaga na final do aparelho, com a segunda melhor nota geral



Flávia Saraiva obteve a vaga no individual geral, enquanto Julia Soares foi para a final na trave. Além delas, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira ajudaram a garantir lugar também na decisão por equipes. Com o total de 166.499, o Brasil passou na quarta posição. O time brasileiro fechou as eliminatórias com a quarta maior pontuação e fará a final por equipes. EUA, Itália e China ficaram à frente.



Rebeca ainda disputará a final por aparelhos no salto, trave e solo. Julia Soares, que se apresentou no solo ao som de um dos clássicos da música brasileira, também disputará medalha na trave.



