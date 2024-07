Gabriel Medina e Chumbinho passam em 1º em suas baterias no surfe

Gabriel Medina passa em 1º na bateria 4 do surfe. O surfista brasileiro passa direto para as oitavas, com 13.50. O japonês O'Leary fica na 2ª posição, enquanto o salvadorenho Bryan Perez termina em 3º.

Bateria 5

João Chianca, o Chumbinho, terminou com 10.07 e passou em 1º lugar na bateria 5 do surfe masculino. O marroquino Ramzi Boukhiam, com 9.76, fechou em 2º, enquanto o neozelandês Billy Stairmand foi eliminado em 3º, com 5.53.

Bateria 4

Filipe Toledo fica em 2º na bateria e vai para a repescagem; Medina está em 1º na bateria 4. Com 7.63, o brasileiro termina atrás do peruano Alonso Correa, que fez 14.33, na bateria 3 do surfe masculino. Assim, Correa passa direto, enquanto Toledo vai para a repescagem.