Morre a pelotense Luisa Giampaoli, vencedora da última Poa Day Run

Faleceu nesta sexta-feira (26), no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, a corredora Luisa de Souza Giampaoli, aos 29 anos. A atleta havia passado a semana internada na UTI do Hospital, com dores de cabeça e problemas de memória — exames apontaram que Luisa estava com leptospirose.

Giampaoli era maratonista e fez parte da Seleção Brasileira de Atletismo no Campeonato Ibero-Americano, realizado em maio deste ano. Em 2023, foi campeã da Meia Maratona Internacional de Florianópolis e, no último mês de junho, venceu o Poa Day Run, em Porto Alegre, na categoria feminina do percurso de dez quilômetros — já apresentando os sintomas que se agravariam nas semanas seguintes. Na última edição da Corrida Internacional de São Silvestre, terminou em 17º lugar na Elite Feminina.