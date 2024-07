Capitão do Chelsea diz que cânticos racistas de Enzo podem afetar o time

Reece James, capitão do Chelsea, falou pela primeira vez sobre o caso dos cânticos racistas do jogador Enzo Fernández após a conquista da Copa América. O capitão dos Blues disse que o jogador ''explicou a situação''. Reece James também afirmou que a atitude do argentino ''pode afetar o espírito da equipe''.

''É claro que pode afetar o espírito da equipe. O que ele disse pode não agradar às pessoas e isso pode ser um problema . Esperemos que "tudo se resolva da melhor forma", declarou Reece James durante coletiva antes do amistoso de pré-temporada contra o Wrexham nos EUA.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, por outro lado, disse que o volante argentino não teve "más intenções" por trás de seus cânticos ofensivos. Maresca insistiu que o espírito de equipe não foi prejudicado em Stamford Bridge. "Não acho que haja más intenções por trás [disso], então, partindo desse ponto, para mim é bem fácil. O jogador já fez uma declaração se desculpando."

O meio-campista está de férias até 29 de julho, quando ingressará na pré-temporada do Chelsea nos Estados Unidos. Ele foi um dos argentinos a cantar uma música racista e transfóbica dentro do ônibus da seleção. O volante -responsável por registrar o episódio- pediu desculpas.

O argentino tem seis colegas franceses no Chelsea, que pararam de seguir o meio-campista nas redes sociais. São eles os zagueiros Fofana, Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku.

A Fifa tomará medidas "fortes e rápidas" contra o canto racista na festa do elenco argentino. A informação é do canal britânico Sky Sports. Além disso, a Federação Francesa de Futebol denunciará o episódio à Fifa. A música foi feita por torcedores em provocação à França e ao atacante Mbappé, e ganhou força durante a Copa do Mundo de 2022.

"Escutem, corre a bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola. Que lindo que vão correr, comem transsexuais como o p... do Mbappé. Sua velha (mãe) é nigeriana, seu velho (pai) é camaronês, mas no documento: nacionalidade francês", diz a letra da música cantada pelos argentinos.