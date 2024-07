Com o segundo pior ataque, Inter visita a 2ª melhor defesa do Brasileirão

A sequência de maus resultados fica mais amarga quando o principal motivo está no setor que contou o maior investimento no começo do ano. Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o Inter tem o segundo pior ataque da competição — está apenas à frente do Grêmio —, com 12 gols marcados. Diante do retrospecto negativo, o torcedor não tem motivos para ser otimista nas prévias do jogo deste sábado (20), contra o Botafogo, às 18h30min, no estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada. Isso porque os cariocas são donos da segunda melhor defesa, com 14 gols sofridos, e ocupam a liderança isolada após vencerem o Palmeiras no confronto direto.

Um dos fatores que contribuem para o posto é que os gaúchos disputaram apenas 13 partidas, por conta dos compromissos perdidos por conta da enchente. Com o calendário apertado, a equipe deve cumprir as pendências durante as datas Fifa, nas quais o campeonato de pontos corridos é paralisado.

Outro ponto é a constante ausência de Borré e Valencia, protagonistas da linha de frente. A dupla disputou a Copa América entre junho e julho e, agora, não estará junta por conta da lesão do equatoriano. O colombiano que veste a 19 será a única figura de frente, e o técnico Roger Machado ainda sofre com a ausência de Alan Patrick, principal responsável pela armação das jogadas.

Do outro lado do gramado, os mandantes ainda contam com um destaque ex-Inter. O goleiro John é um dos protagonistas no time a ser batido. Ele deixou o Colorado em 2023, após perder espaço com a chegada do uruguaio Rochet, que assumiu a titularidade logo após seu desembarque em Porto Alegre. Na época, ele rumou para o Real Valladolid, na Espanha, e acabou voltando ao Brasil no início do ano.