Haas confirma saída de Magnussen no fim da atual temporada da Fórmula 1

A equipe Haas confirmou que não vai renovar o contrato do piloto Kevin Magnussen para a temporada 2025 da Fórmula 1. O dinamarquês tem vínculo apenas até o fim deste ano. E, aos 31 anos, corre o risco de deixar o grid da categoria na próxima temporada. O time americano ainda não anunciou o substituto de Magnussen para o ano que vem.

Verstappen diz que tem problemas de visão desde batida com Hamilton em 2021

"A Haas anuncia queapós a conclusão de seu contrato atual, no final do Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2024. A equipe espera trabalhar com Kevin pelo restante da temporada 2024, com toda a sua capacidade de pilotar, exibida nos resultados que obteve nos GPs da Austrália e da Áustria neste ano", informou a equipe, nesta quinta-feira.Em breve comunicado, o dinamarquês agradeceu pela oportunidade que recebeu no time, principalmente após passar o ano de 2021 fora do grid da F1. "Estou orgulhoso de ter corrido por uma equipe tão grande nos últimos anos. Embora esteja ansioso pelo próximo capítulo da minha carreira de piloto,", disse o experiente piloto, com 135 corridas no currículo., sendo a sétima pela Haas - também passou pela McLaren e pela Renault. No fim de 2020, ele perdeu espaço no time e na categoria. Não conseguiu assento para 2021. Mas o time americano resgatou o piloto para 2022.