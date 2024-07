Verstappen diz que tem problemas de visão desde batida com Hamilton em 2021

Max Verstappen, da Red Bull, afirmou que tem problemas de visão desde a polêmica batida com Lewis Hamilton, da Mercedes, no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 2021. "Desde a batida em Silverstone, sofro com problemas de visão, especialmente em pistas onduladas ou com muitas placas de publicidade ao redor do traçado". Disse o piloto holandês, ao site da Red Bull

Hamilton e Verstappen, que brigaram pela primeira competição, se tocaram ainda na primeira volta. O holandês saiu da pista e se chocou violentamente contra as barreiras de proteção. O britânico acabou punido pela batida.

O QUE ACONTECEU

Verstappen chegou a cogitar "abandonar" uma corrida por conta do problema de visão: "Naquela corrida (GP dos EUA de 2021), não tinha de lutar apenas contra Lewis, mas com as imagens borradas. É como manejar uma lancha a 300 km/h. Nunca falei disso antes, mas, por algumas voltas, é tão ruim que considero parar o carro", contou.

"A única coisa que me ajudou foi me concentrar na minha respiração enquanto Lewis vinha logo atrás de mim. Aquela foi uma vitória importante [no GP dos EUA de 2021] que precisava desesperadamente para o campeonato". Disse Verstappen. O GP norte-americano aconteceu sete corridas após a batida entre os dois. O holandês conquistou o seu primeiro título mundial no final daquele ano.