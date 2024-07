Fifa investiga argentinos por cânticos racistas e Chelsea abre apuração contra Enzo Fernández

Os cânticos racistas entoados por jogadores da Argentina, na festa pela conquista da Copa América, poderão trazer consequências duras tanto para a seleção quanto para o volante Enzo Fernández. Nesta quarta-feira, a Fifa abriu investigação contra a Associação de Futebol Argentino (AFA) e o Chelsea iniciou apuração contra Fernández, responsável por gravar e transmitir ao vivo o vídeo que registrou o episódio racista.

A gravação aconteceu quando o meio-campista estava no, eufóricos pela conquista da Copa América, disputada nos Estados Unidos. Os argentinos entoaram um cântico de letra polêmica, que ficou em evidência durante a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar."Eles jogam pela França/mas são de Angola/que bom que eles vão correr/se relacionam com transexuais/a mãe deles é nigeriana/o pai deles cambojano/mas no passaporte: francês", diz a canção.assim que percebeu que a canção estava sendo captada pela transmissão.A live gerou forte repercussão nesta semana. Ainda na terça, a Federação de Futebol da França acionou a Fifa em razão do caráter discriminatório do cântico. Nesta quarta, a Fifa se manifestou epara investigar o caso."Estamos cientes de um vídeo que circula nas redes sociais e o incidente é objeto de uma investigação., venham de onde vier, incluindo jogadores, torcedores e responsáveis", afirmou a federação, em comunicado.