Jogadores do Chelsea se irritam com argentino do elenco após canto racista

Jogadores do Chelsea se irritaram após verem Enzo Fernández, volante argentino do clube, aparecer cantando uma música com trechos racistas na festa do título da Argentina depois da conquista da Copa América. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrice Hawkins, da RMC Sport.

A revolta aconteceu, principalmente, com os franceses. A música entoada por Enzo e os demais jogadores argentinos contem expressões racistas e transfóbicas direcionadas aos atletas do país europeu.

Um dos companheiros de Enzo Fernández no clube inglês se manifestou nas redes sociais. O zagueiro francês Wesley Fofana republicou um trecho do vídeo e escreveu: "Futebol em 2024: racismo desinibido".

Alguns franceses do elenco pararam de seguir Fernández no Instagram. Além de Fofana, o lateral Malo Gusto, os zagueiros Disasi e Badiashile e o atacante Nkunku não têm mais o argentino entre as pessoas que seguem na rede social. Segundo o jornal Daily Mail, o Chelsea iniciou um processo interno para cuidar do caso. Até agora, o clube não se manifestou sobre o assunto.

MÚSICA RACISTA

O momento foi registrado pelo volante Enzo Fernández em uma live no Instagram. Ele, no entanto, parou a filmagem quando percebeu os gritos racistas e transfóbicos. Um trecho da live foi publicado no X. A música foi feita por torcedores em provocação à França e Mbappé. Ela ganhou força durante a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

"Escutem, corre a bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola. Que lindo que vão correr, comem transsexuais como o p... do Mbappé. Sua velha (mãe) é nigeriana, seu velho (pai) é camaronês, mas no documento: nacionalidade francês", diz a letra da música cantada pelos argentinos

A música gerou revolta em 2022 após um vídeo de torcedores argentinos viralizar. Os trechos racistas estão contidos nas frases sobre as nacionalidades dos pais dos jogadores franceses, muitos deles vindos do continente africano.

A transfobia aparece no trecho sobre um suposto relacionamento de Mbappé. Em 2022, a imprensa francesa especulou que o astro francês estaria se relacionando com uma modelo transsexual.