Quando é a abertura das Olimpíadas de Paris 2024? Veja dia e horário

Contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos 2024 em Paris: a cerimônia de abertura acontece na sexta-feira, dia 26 de julho, às 14h30min, no horário de Brasília. Antes mesmo de acontecer, o evento já é considerado histórico. O comitê organizador da Olimpíada optou por dar as boas-vindas fora dos estádios. As delegações vão desfilar em barcos no rio Sena.

A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo. Os canais a cabo da SporTV também vão exibir o evento, assim como a plataforma de streaming Globoplay. Vale lembrar que, apesar da abertura estar marcada para o dia 26, alguns jogos começam antes. No dia 24, o futebol masculino e o rúgbi de sete estreiam na Olimpíada. No dia seguinte, é a vez do handebol feminino, com a Seleção Brasileira estreando contra a Espanha.

O tiro com arco também terá representantes brasileiros já em ação. Uma nova rodada de jogos do rúgbi de sete está marcada para o dia 25. Os jogos poderão ser assistidos nos mesmos canais citados, e também na Cazé TV, canal acessado pelo YouTube, Twitch e Prime Video.