São Paulo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em duelo de tricolores, o Grêmio visita o São Paulo besta quarta-feira (17), às 20h, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo situações opostas na tabela, gaúchos e paulistas brigam pelos três pontos em busca de uma posição melhor na classificação. Os gremistas querem se aproximar dos clubes fora da zona do rebaixamento, enquanto os são-paulinos desejam colar nos líderes do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere. Pior visitante da competição, com cinco derrotas e apenas um empate, o Grêmio de Renato Portaluppi não vive situação confortável. Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil no último domingo, contra o Operário-PR, o clube amarga oito rodadas seguidas no Z-4 do Brasileirão. A vitória não tira os gaúchos da parte de baixo da tabela, mas aproxima dos concorrentes diretos na luta contra a Série B. Portaluppi não terá Kannemann, Cristaldo e Edenilson, desfalques confirmados. O zagueiro Jemerson deve estrear pela sua nova equipe.Vivendo momento tranquilo na temporada, o São Paulo de Luis Zubeldía sonha com as primeiras posições do Brasileirão. A três pontos do G-4, a equipe vem de derrota para o Atlético-MG na última rodada e depende de uma vitória para não descolar do pelotão da frente. Se o momento no campo é leve, nos bastidores os paulistas estão agitados. o zagueiro Diego Costa foi liberado para acertar sua transferência para o Krasnodar, da Rússia e será um desfalque de peso na defesa. No ataque, Calleri está confirmado, enquanto o destaque da Copa América, James Rodríguez, segue de fora.