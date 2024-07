Rosario Central-ARG x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando voltar a vencer e espantar a crise que se agravou na queda precoce para o Juventude na Copa do Brasil, o Inter visita o Rosario Central nesta terça-feira (16), às 21h30min, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina. A transmissão fica por conta do SBT, da ESPN e do Disney+, no streaming.

O técnico interino Pablo Fernandez tem dores de cabeça para resolver, já que Fernando, Wanderson e Valencia se juntam a Thiago Maia e Aránguiz no departamento médico. A volta de Rochet e Renê, por outro lado, é boa notícia. O primeiro retorna da Copa América e o segundo está recuperado da pancada na cabeça que sofreu contra o Vasco, no dia 7 deste mês. Borré, que disputou a final do torneio de seleções no domingo, ainda está fora.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Rosario Central - Werner; Coronel, Mallo, Quintana e Alan Rodríguez; Giaccone, Ibarra, Martínez e Campaz; Marco Rubén e Copetti. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Alario. Técnico: Pablo Fernandez (interino).

Arbitragem: Cristian Garay, auxiliado por Miguel Rocha e Juan Serrano. VAR: Fernando Vejar (quarteto chileno).

Serviço Rosario Central x Inter

Local: Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina;

Data e hora: terça-feira (16), às 16h;

Transmissão: SBT, ESPN e Disney+