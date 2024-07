Grêmio busca a primeira vitória fora de casa para tentar fugir da crise

Virando a chave para os pontos corridos, o Grêmio segue na luta para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Braileiro. Nesta quarta-feira (17), o Tricolor visita o São Paulo, às 20h, no Morumbis, pela 17ª rodada da competição. A classificação para as oitavas da final da Copa do Brasil no último final de semana aumentou a moral do elenco, mas não foi suficiente para afastar o clima de tensão. Dono da pior campanha como visitante no campeonato e a quatro pontos do Vitória, 16º colocado, o clube não tem chances de sair do Z-4 nesta rodada, mas precisa pontuar para não agravar a crise.

Para tentar mudar o cenário negativo dos últimos meses, os gremistas precisam fazer o que não conseguiram ainda este ano no Brasileirão: vencer como visitante. Foram cinco derrotas até aqui, contra Flamengo, Bahia, Fortaleza, Vasco e Juventude e um empate, diante do Atlético-GO. A campanha é a mesma do lanterna Fluminense, que também conquistou apenas um ponto fora dos seus domínios.



Comandando o pior ataque entre os 20 clubes da Série A, com 10 gols marcados em 14 partidas, Renato Portaluppi tem problemas para fazer o setor ofensivo engrenar. Para a partida contra o São Paulo, o técnico terá que reformular o time pela terceira vez no ano.



Sem Diego Costa, André Henrique e Jardiel lesionados e sem JP Galvão, que não faz mais parte do elenco, Portaluppi também não contará com Cristaldo e Edenilson, com problemas musculares. O camisa 10 fica de fora por duas semanas, enquanto o camisa 15 não teve lesão constatada, mas será preservado por conta do desgaste físico. Galdino, que fez gol na vitória contra o Operário-PR no domingo, será o titular.



Se no ataque as dúvidas aumentam, a defesa será reforçada. Jemerson deve ser a grande novidade no onze inicial. O zagueiro de 31 anos chega com status de titularidade e terá ao seu lado Rodrigo Ely, já que Kannemann está suspenso e Geromel não deve ter condições físicas de atuar. Gustavo Martins corre por fora na disputa pela vaga na zaga.



