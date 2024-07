Sul-Americana - Dando a largada nos playoffs, o Huachipato recebe o Racing-URU, nesta terça, às 19h, no Chile. Manchester City - O clube recusou a primeira proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, pelo goleiro brasileiro Ederson. A oferta pelo jogador de 30 anos era de 30 milhões de euros (cerca de R$178 milhões). Os ingleses consideraram o valor muito baixo, e querem mais de 50 milhões de euros (R$297 milhões) pelo arqueiro, que já aceitou a proposta de contrato, em que assinaria por dois anos por cerca de R$350 milhões. Corinthians - Além de apresentar o técnico Ramón Diaz, o Timão também anunciou, nestasegunda, a contratação do meio-campista Alex Santana, ex-Athletico-PR. O acordo com o atacante é válido até 31 de dezembro de 2027. Vitória - Os atletas Dudu e Rodrigo Andrade foram agredidos na noite do último domingo, em um bar no bairro de Canabrava, nas proximidades do Barradão. Testemunhas relataram que membros da Torcida Organizada Os Imbatíveis (TUI) invadiram o local e os agrediram. Ontem, o presidente Fábio Mota garantiu que eles não jogam mais pelo Rubro-Negro em 2024. Thomas Müller - O meio-campista anunciou sua aposentadoria da seleção alemã nesta segunda-feira. Campeão da Copa do Mundo de 2014, o atleta de 34 anos publicou um vídeo de despedida nas redes sociais relembrando a trajetória com a seleção. No futebol de clubes, ele seguirá defendendo o Bayern de Munique. Milan - O clube italiano encaminhou a contratação do atacante Álvaro Morata. Após erguer a Eurocopa com a Espanha no domingo, o jogador deu sinal verde para assinar com os italianos e deixar o Atlético de Madrid nesta janela de transferências. Barcelona - O brasileiro Belletti será o novo técnico do Juvenil A, equivalente ao sub-19 do time espanhol. Ele estava como assistente no Barça Atlétic, equipe filial do clube da Catalunha, e contará com a ajuda do assistente Fran Sánchez no novo cargo. Tênis - A conquista de Wimbledon recolocou Barbora Krejcikova entre as melhores do tênis feminino. A checa que já foi segunda do mundo ganhou 22 posições no ranking da WTA, anunciado nesta segunda-feira, alcançando a 10ª colocação. Já a brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu dois postos, caindo para 22ª, e ficando fora do Top 20 após 10 meses.