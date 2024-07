São Paulo vai à CBF contra arbitragem em jogo com o Atlético-MG

O São Paulo encaminhou um ofício à CBF com reclamações formais contra a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique (juiz de campo) e Rodrigo Nunes de Sá (VAR), na derrota para o Atlético-MG, em jogo realizado na noite desta quinta-feira (11) pelo Campeonato Brasileiro. O clube contesta dois lances polêmicos ocorridos ainda no primeiro tempo, ocorrido na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A primeira jogada envolve uma suposta falta de Hulk em Luciano. O Atlético-MG recuperou a bola após um choque entre os jogadores e, segundos depois, viu Marcelo de Lima Henrique marcar uma infração de Luiz Gustavo. Hulk bateu forte e, no rebote do goleiro Rafael, Vargas abriu o placar para os donos da casa.

O segundo lance é o mais reclamado. Paulinho, de acordo com são-paulinos, desviou com o braço a bola que culminou no 2 a 1. O gol gerou revolta dos paulistas, que ainda viram Alan Franco ser expulso por pisão em Otávio — o vermelho ao zagueiro, no entanto, não é o pivô do ofício.

Luis Zubeldía foi um dos mais exaltados por parte dos visitantes. O técnico se irritou com as duas jogadas e, além de dar socos no backdrop (painel de entrevistas) na saída de campo, não escondeu sua revolta com as decisões tomadas pela arbitragem na entrevista coletiva. O São Paulo pede "medidas rigorosas" contra os envolvidos. O documento foi enviado na tarde desta sexta (12) à entidade que regula o futebol brasileiro.