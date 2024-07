Espanha é favorita na final, mas Inglaterra quer evitar outro vice de Eurocopa

Depois de zebras, decepções e surpresas, a Eurocopa se encaminha para o fim com a promessa de premiar a melhor campanha ou os mais persistentes. No duelo entre Espanha e Inglaterra, neste domingo (14), às 16h, no Estádio Olímpico de Berlim, a grande final do torneio reúne uma extensa lista de craques, ainda que as performances venham sendo distintas.

Os favoritos são os espanhóis, que também buscam se isolar como a seleção com mais títulos do torneio europeu, caso conquistem sua 4ª edição — venceram em 1964, 2008 e 2012. Já os ingleses correm por fora pelo desempenho aquém do esperado de suas estrelas. Em caso de vitória, esse seria o primeiro título de Eurocopa dos britânicos, que estão de volta à final após perderem a última decisão, em 2021, para a Itália.

sensação do campeonato. Mesclando a experiência de nomes como Nacho, Carvajal, Rodri e o capitão Morata com a juventude de Lamine Yamal De um lado, a Roja comandada pelo técnico Luis de la Fuente é a. Mesclando a experiência de nomes como Nacho, Carvajal, Rodri e o capitão Morata com a juventude de, Nico Willians e Dani Olmo, a equipe vence e convence ao longo do trajeto. Na semifinal, contra a França, os garotos brilharam mais uma vez na vitória por 2 a 1, com direito a um golaço de Yamal, e são as promessas de bom futebol na última briga pela taça.

A provável escalação espanhola conta com Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Yamal, Nico Williams e Morata.

Virando a moeda, quem aparece é uma Inglaterra que segue aquém do potencial de sua geração, que ainda conta com novos nomes surgindo a partir da última temporada, como Cole Palmer e Kobie Mainoo. O time comandado por Gareth Southgate está de volta à decisão e, dessa vez, apostam na gana para não deixar o cenário do duelo com os italianos se repetir.

Contra a Holanda, na semifinal, tiveram sua melhor atuação, ao menos no primeiro tempo, e conseguiram a classificação no último minuto, com um gol heroico de Watkins, que entrou no lugar do capitão Harry Kane. Além dos nomes citados, a principal estrela da equipe também é a esperança de um gol decisivo. O camisa 10 Jude Bellingham terá os holofotes voltados para si, e sabe que uma grande atuação o credencia ainda mais ao posto de melhor jogador do mundo.

A provável escalação inglesa conta com Pickford; Walker, Stones, Guéhi e Shaw; Mainoo e Rice; Saka, Bellingham e Foden; Harry Kane.

A transmissão fica por conta da RBS TV, do SporTV e da CazéTV, no YouTube. Ao contrário da Copa América, a Eurocopa não tem disputa de terceiro lugar.