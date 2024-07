Ainda sem Endrick, Real Madrid divulga novas numerações para temporada

O Real Madrid revelou qual será o número de Mbappé e anunciou cinco trocas de numeração de jogadores para a temporada 2024/25. Endrick, no entanto, ainda não foi incluído no "rodízio" de camisas. Mbappé vestirá a camisa 9. O atacante francês de 25 anos assumirá o número que ficou "encostado" na última temporada, após a saída do compatriota Karim Benzema. Ele era o 7 no PSG, que é de Vini Jr no Real, e usa a 10 na seleção francesa, que está com Modric.