Vini Jr. rompe o silêncio após eliminação do Brasil na Copa América: 'voltaremos ao topo'

O atacante Vinícius Júnior quebrou o silêncio após a amarga eliminação da seleção brasileira na Copa América e comentou sobre a inesperada queda na fase de quartas de final do torneio de seleções na disputa de pênaltis para o Uruguai.

Em meio às lamentações de ficar pelo caminho na busca por um título com a camisa amarela, o jogador fez uma mea-culpa por sua ausência no duelo com os uruguaios, já que estava suspenso.

"Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis. Falhei ao tomar dois cartões evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas dessa vez foi por minha culpa. Peço desculpas por isso", lamentou em suas redes sociais.

Em tom resignado, o camisa sete disse estar ciente das suas responsabilidades como um dos principais nomes do elenco e afirmou que o episódio serviu como aprendizado. "Sei ouvir críticas e, as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa", diz outra parte da postagem.

No entanto, apesar da tristeza evidente pela queda precoce, o jogador do Real Madrid encerrou sua mensagem com um tom de otimismo e esperança em relação ao futuro da seleção.

"Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros terei a chance de recolocar nossa "Seleção" no lugar que merece. Em letras maiúsculas, ele enfatizou a volta por cima do time nacional. "NÓS VOLTAREMOS AO TOPO!EU AMO VOCÊS E VAMOS JUNTOS!.