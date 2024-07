Vasco anuncia o retorno de Philippe Coutinho ao clube após 14 anos

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira (10), a contratação do meia Philippe Coutinho. Revelado pelo clube, o jogador chega como o grande nome para levar o time novamente à disputa por títulos no cenário nacional. O jogador retorna a São Januário após um intervalo de 14 anos. Em um post no seu site oficial, o clube tratou de valorizar a chegada do atleta. "Coutinho é Vasco!".

LEIA TAMBÉM: Palmeiras projeta saídas e deixa porta aberta apenas para Gabigol



A apresentação do meia já tem data definida pela diretoria. Philippe Coutinho vai conceder a primeira entrevista coletiva nesta quinta-feira, às 15h11. O minuto é referência ao número da camisa que ele vai usar.



Coutinho chega após um acerto por empréstimo com o Aston Villa e o vínculo vai até o meio do ano de 2025. Na última temporada, ele defendeu o Al-Duhai, do Catar. A negociação que repatriou o atleta durou cerca de dois meses. A apresentação do meia já tem data definida pela diretoria., às 15h11. O minuto é referência ao número da camisa que ele vai usar.e o vínculo vai até o meio do ano de 2025. Na última temporada, ele defendeu o Al-Duhai, do Catar. A negociação que repatriou o atleta durou cerca de dois meses.