Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Dois dos grandes campeões nacionais se enfrentam em situações opostas no Brasileirão. Nesta quarta-feira (10), o Grêmio recebe o Cruzeiro, às 18h30min, em Caxias do Sul, no estádio Centenário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brigando em partes diferentes da tabela, gremistas e cruzeirenses podem dar um salto na tabela em caso de vitória. Os gaúchos precisam dos três pontos para sair da zona do rebaixamento, enquanto os mineiros querem se aproximar das vagas de classificação para a Libertadores. A partida será transmitida pelo Premiere e pelo Sportv. O Grêmio de Renato Portaluppi vive uma crise que empurra a equipe para as últimas posições do campeonato. Durante as rodadas anteriores o Tricolor até esboçou uma reação, mas a goleada acachapante sofrida para o Juventude na rodada anterior balançou o ambiente gremista. Com muitos desfalques e com problemas para encontrar o time ideal, Portaluppi tem uma tarefa complicada pela frente. Para o confronto desta quarta, Kannemann e Pepê devem voltar ao time.Cada vez mais próximo do pelotão de cima da tabela, o Cruzeiro quer capitalizar em cima do bom momento e seguir embalado para a sequência da competição. A equipe do Fernando Seabra, que assumiu recentemente o comando da Raposa, é uma das surpresas do primeiro turno. Carregados pelo talento do meia Matheus Pereira, os mineiros se encontram em condições de brigarem por objetivos grandes no ano. Contra o Grêmio, os desfalques mais sentidos são do lateral-esquerdo Marlon e do volante Lucas Silva, ex-Grêmio.