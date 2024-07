Iga leva virada e tomba em Wimbledon após 21 vitórias seguidas

Número 1 do mundo e atual campeã de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek voltou a ter problemas para encontrar seu melhor tênis em Wimbledon. Neste sábado, na terceira rodada, ela até saiu na frente, mas desandou a errar e viu a cazaque Yulia Putintseva fazer dois belos sets para sair com a vitória e a vaga nas oitavas de final do torneio britânico. Por 3/6, 6/1 e 6/2, a número 35 do mundo encerrou a sequência de 21 vitórias de Swiatek, que não perdia desde o WTA 1000 de Roma, antes de Roland Garros.

Por outro lado, é a oitava vitória seguida de Putintseva, que foi campeã do WTA de Birmingham, também na grama, antes de rumar para Londres. Em Wimbledon, será sua primeira participação nas oitavas de final, e sua adversária será Jelena Ostapenko, que também venceu neste sábado. A letã aplicou 6/1 e 6/3 sobre a americana Bernarda Pera.

Para Iga, tetracampeã de Roland Garros e campeã uma vez no US Open, Wimbledon segue sendo um mistério. Em cinco participações, a polonesa só alcançou as quartas de final uma vez - no ano passado, quando perdeu para Elina Svitolina. Nas outras edições, caiu na estreia em 2019, nas oitavas em 2021, e na terceira rodada em 2022 e 2024.

Vice-campeã de Wimbledon nas duas últimas edições, a tunisiana Ons Jabeur se despediu mais cedo este ano. Neste sábado, ainda pela terceira rodada, ela foi superada pela ucraniana Elina Svitolina, que fez 6/1 e 7/6(4) e avançou às oitavas de final para enfrentar a chinesa Xinyu Wang.