Na prorrogação, Espanha elimina anfitriã Alemanha e aposenta Toni Kroos

A Espanha está nas semifinais da Eurocopa 2024. Com um gol dramático de Merino no segundo tempo da prorrogação, a seleção espanhola bateu a anfitriã Alemanha por 2 a 1, nesta sexta-feira (5), em Stuttgart, e agora aguarda o jogo entre França e Portugal para conhecer seu adversário na próxima fase.

LEIA TAMBÉM: Quartas de final da Eurocopa podem tirar candidatos da disputa pela Bola de Ouro

Dani Olmo saiu do banco de reservas para abrir o placar para os espanhóis. O camisa 10 foi ao campo aos sete minutos do primeiro tempo, após lesão do meia Pedri. Na pressão, a Alemanha deixou tudo igual com Wirtz. Os anfitriões tomaram conta do campo adversário até empatar aos 43 minutos do segundo tempo.

E Mikel Merino foi o herói improvável que colocou a Espanha nas semifinais. O camisa 6 balançou a rede aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação após assistência de Olmo. Partida marcou a despedida do "esquentado" Toni Kroos. O meio-campista alemão anunciou recentemente que se aposentaria após a disputa da Eurocopa.