Quartas de final da Euro podem tirar candidatos da disputa pela Bola de Ouro

Afunilando cada vez mais, a sexta-feira (5) da Eurocopa só tem jogos de gente grande. A competição sediada na Alemanha se encaminha para sua decisão e as quartas de final definem quem serão as quatro melhores seleções do Velho Continente. Primeiro, às 13h, os anfitriões encaram a Espanha no duelo das duas melhores equipes até aqui. Na sequência, às 16h, França e Portugal se enfrentam pela outra vaga na semifinal, em uma reedição da final de 2016, na qual os portugueses saíram vitoriosos pelo placar de 1 a 0, com gol de Éder na prorrogação. No sábado, do outro lado da chave, tem Inglaterra x Suíça, às 13h, e Holanda x Turquia, às 16h.

Os vencedores de cada dia se enfrentam nas semis, que estão marcadas para terça e quarta da próxima semana. A decisão será no outro domingo, dia 14, no estádio Olímpico de Berlim. Ao contrário da Copa América, o torneio europeu não conta com a disputa do terceiro lugar.

Com todos os candidatos à Bola de Ouro vivos na competição – além do favorito Vini Jr. –, a eliminatória pode tirar alguns nomes da briga pela premiação de melhor jogador do mundo. No primeiro confronto, Toni Kroos é apontado como uma das possíveis surpresas, já que venceu a Liga dos Campeões com o Real Madrid e irá se aposentar após a disputa deste último troféu – o único que o camisa 8 não tem em sua prateleira.

Já no duelo seguinte, o francês Killyan Mbappé é o nome da vez. Jogando com o nariz quebrado após se contundir na fase de grupos, o atacante fez boa temporada no PSG, mas só é candidato real ao prêmio se vencer e convencer na Eurocopa, algo que a seleção francesa como um todo não fez até o momento.

A partida também é um atrativo para os fãs de Cristiano Ronaldo. O camisa 7 segue vivo no sonho pelo bicampeonato europeu. Nas oitavas, o gajo perdeu o pênalti que daria a classificação aos lusos na prorrogação, frente a Eslovênia. Ainda que fora da corrida pela Bola de Ouro, o capitão português quer se redimir contra um adversário de elite enquanto busca anotar seu primeiro gol nesta edição do torneio.

No sábado, o inglês Jude Bellingham define seu futuro. Ele é o principal candidato ao lado de Vinícius. O camisa 10 da equipe comandada pelo contestado Gareth Southgate é mais um madridista campeão europeu, e sabe que o título do campeonato de seleções lhe garantiria o posto de melhor do mundo.