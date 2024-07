Notas esportivas

Brasileirão - Pela 15ª rodada da competição, jogam neste sábado, às 20h, São Paulo x Bragantino e Flamengo x Cuiabá. No domingo, às 16h, tem Juventude x Grêmio, Fortaleza x Fluminense e Corinthians x Cruzeiro; às 18h, se enfrentam Inter x Vasco, e, às 18h30min, tem Vitória x Criciúma, Atlético-GO x Athletico-PR e Palmeiras x Bahia; às 20h30min, fecham a rodada, Botafogo x Atlético-MG. Série B - Nesta sexta-feira, dando a largada na 14ª rodada, jogam Ceará x Santos (19h) e Brusque x Ponte Preta (20h). No sábado, tem América-MG x Operário (11h) e Goiás x Chapecoense (17h). Já no domingo tem Coritiba x Paysandu (11h), Ituano x Botafogo-SP (16h) e Guarani x Sport (18h30min). Série C - O Ypiranga visita o Confiança-SE no domingo, às 19h, em jogo válido pela 12ª rodada. Série D - Tem duelo de gaúchos no sábado, pela 12ª rodada: Novo Hamburgo x Avenida, às 16h. No domingo, o Brasil-Pel recebe o Cianorte-PR no mesmo horário. Fórmula 1 - Neste final de semana será disputado o GP da Inglaterra, no Circuito de Silverstone. No sábado, o treino classificatório ocorre às 11h. Já a largada da 12ª etapa da temporada será às 11h de domingo. Tênis - Bia Haddad avançou para a 3ª rodada de Wimbledon. A brasileira faturou a vitória após abandono precoce da rival colombiana Camila Osorio, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Na chave de duplas, Luisa Stefani foi eliminada logo na estreia. Basquete - Nesta quinta-feira, o Brasil foi derrotado pela modesta equipe de Camarões por 77 a 74, mas avançou às semifinais pelos critérios de desempate. Apesar do sofrimento, a equipe passou como 1º colocado do Grupo B. Na sequência, a seleção vai enfrentar Filipinas no sábado, enquanto Camarões terá pela frente a forte Letônia, principal candidata a ficar com a vaga olímpica. Somente o vencedor da disputa, realizada diante da torcida letã, em Riga, se garantirá nos Jogos de Paris 2024.