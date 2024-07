Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Um grande clássico do futebol brasileiro ganha mais um capítulo. Nesta quinta-feira (4), Grêmio e Palmeiras se enfrentam, às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre dois gigantes do Brasil não poderia ter um contraste maior com relação às pretensões dos clubes dentro do confronto. O Tricolor ainda briga para fugir da zona do rebaixamento e depende da vitória pensar em sair do Z-4, enquanto o Alviverde está na cola do líder do Brasileirão e pode assumir o topo da tabela caso saia vitorioso. Independente da fase, gaúchos e paulistas sempre entregam grandes emoções. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.De volta ao Rio Grande do Sul, o Grêmio de Renato Portaluppi ainda conta com muitos desfalques, mas a vitória contra o Fluminense na última rodada livrou a equipe de uma sequência de sete jogos sem perder e deu um novo ânimo para o restante da competição. Na busca pela segunda vitória consecutiva para sair da parte de baixo da tabela, o comandante gremista deve manter o esquema sem centroavante que funcionou no confronto anterior. As mudanças na equipe devem ser pontuais, com Kannemann voltando à zaga e Carballo ocupando a vaga de Dodi, suspenso pelo 3º cartão amarelo, no meio-campo.Abel Ferreira reencontrou o bom futebol palmeirense que lhe rendeu o título brasileiro na temporada passada. No dérbi contra o Corinthians, o Alviverde venceu e convenceu por 2 a 0 o maior rival e está na cola do líder do Brasileirão e segue forte na disputa da taça. Apesar da grande fase, o Palmeiras chega ao Rio Grande do Sul com três grandes desfalques. Raphael Veiga, expulso, Gabriel Menino e Zé Rafael, com o 3° cartão amarelo, estão suspensos e não jogam. Mesmo sem as suas referências técnicas, o português tem à sua disposição um ótimo elenco e deve ter um time competitivo em Caxias do Sul.