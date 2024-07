Campeonato Brasileiro - Pela 14ª rodada da competição, entram em campo nesta quinta, às 19h, Bahia x Juventude e, às 20h, Corinthians x Vitória. Série C - Em partida atrasada, válida pela 6ª rodada, nesta quinta-feira, às 20h, o São José recebe o Athletic-MG. Copa América - As quartas de final da competição será aberta nesta quinta, às 22h. A atual campeã mundial e continental Argentina enfrenta o Equador, em Houston. Seleção brasileira - A Conmebol admitiu que houve um erro de arbitragem na não marcação de um pênalti sobre Vinícius Jr. no empate do Brasil e Colômbia, por 1 a 1, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa América. O comunicado aponta que o VAR não conseguiu identificar que o colombiano Muñoz não toca a bola antes de derrubar o jogador brasileiro, não recomendando a revisão do lance. Fluminense - O STJD puniu o zagueiro Felipe Melo com um jogo de suspensão em decorrência de uma confusão envolvendo o assessor de imprensa do Atlético-GO, Álvaro Castro, no dia 15 de junho. O funcionário do clube goiano passou em frente ao banco de reservas da equipe carioca provocando os jogadores e em seguida o defensor empurrou o jornalista. Castro foi suspenso por 15 dias por invasão de campo, enquanto Melo já cumpriu a partida de suspensão. Basquete - LeBron James chegou a um acordo com o Lakers e permanecerá no time por mais duas temporadas. O contrato será de US$ 104 milhões (cerca de R$ 585 milhões). LeBron terá a chance de jogar com o filho, Bronny, que foi escolhido na segunda rodada do Draft da NBA. Aos 39 anos, LeBron irá para a sua 22ª temporada e busca o seu 5º título. Basquete 2 - Após estrear com vitória sobre Montenegro pelo Grupo B do Pré-Olímpico de Riga, a seleção masculina volta à quadra nesta quuinta-feira. Às 13h, o Brasil enfrenta Camarões. Um resultado positivo garante a 1ª colocação e a passagem para a próxima fase. Tênis - Em uma de suas melhores performances nesta temporada, Bia Haddad estreou com uma boa vitória no Torneio de Wimbledon nesta quarta-feira. A melhor tenista do Brasil na atualidade superou a polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h50min de confronto. Na segunda rodada, a brasileira vai enfrentar a colombiana Camila Osorio.