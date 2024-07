Turquia faz 2° gol mais rápido da história da Euro e bate Áustria em jogaço

A Turquia está nas quartas de final da Eurocopa. Jogando em Leipzig, na Alemanha, a seleção turca bateu a Áustria por 2 a 1, nesta terça-feira (2), com brilho de zagueiro-artilheiro e milagre do goleiro nos segundos finais de um jogaço.

Demiral foi o nome do jogo eletrizante na Red Bull Arena. O zagueiro turco marcou os dois gols da seleção na partida, ambos após cobrança de escanteio. Gregoritsch anotou pelo lado austríaco. Günok, goleiro turco, também foi nome importante do duelo ao fazer um milagre no último lance.

LEIA MAIS: Holanda goleia a Romênia e vai às quartas de final da Eurocopa

O primeiro gol de Demiral no jogo se tornou o segundo mais rápido de toda a história do torneio europeu. O zagueiro foi às redes aos 57 segundos da etapa inicial. O tento só fica atrás do anotado por Bajrami, da Albânia, no jogo contra a Itália, nesta edição do torneio, aos 23 segundos. A Turquia vai encarar a Holanda nas quartas de final. As duas seleções se enfrentam no próximo sábado (6), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.

Demiral, iluminado, ampliou o placar para a Turquia. Após cobrança de escanteio aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro turco apareceu na primeira trave, subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou firme para estufar as redes.

A resposta austríaca veio na mesma moeda. Aos 20, Posch desviou cobrança de escanteio na primeira trave e encontrou Gregoritsch do outro lado. O camisa 11, que entrou ao longo da etapa final, só completou para o gol. Mesmo com todo o ímpeto, a insistência austríaca não deu resultado, muito por causa do goleiro Günok, que fez um milagre nos últimos segundos após cabeceio de Baumgartner.

LEIA MAIS: Ciclista da Eritreia é o 1º negro africano a vencer uma etapa da Volta da França

Áustria (1) Pentz; Posh, Danso, Lienhart e Mwene; Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Schmid e Laimer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Turquia (2) Günok; Müldür, Demiral, Bardacki e Kadioglü; Yuksek, Ayhan e Kokçü; Yilmaz, Yildiz e Arda Güler. Técnico: Vincenzo Montella.