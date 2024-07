Ciclista da Eritreia é o 1º negro africano a vencer uma etapa da Volta da França

O ciclista Biniam Girmay, da Eritreia, se tornou o primeiro negro africano a vencer uma etapa do Tour de France nesta segunda-feira, ao terminar na frente o terceiro estágio da maior prova do ciclismo mundial. Girmay disse que a seu triunfo foi "para todos os africanos". "Devemos estar orgulhosos agora. Realmente fazemos parte das grandes provas", afirmou o ciclista. "Agora é o nosso momento. Chegou a nossa hora".

Aike Visbeek, diretor de desempenho da equipe Intermarche-Wanty, de Girmay, festejou o feito. ". Já foi feito e espero que abra as portas para mais ciclistas de África. Ele é um embaixador em todos os sentidos."O atleta eritreu já havia feito história na Itália há dois anos, quando venceu uma etapa do Giro da Itália para, que abrange as três principais corridas de três semanas: a Volta da França, o Giro e a Vuelta Espanhola.A curiosidade da façanha foi que Girmay pouco pode comemorar: ele foi levado às pressas para um hospital depois de serdo pódio., com 231 quilômetros, entre Piacenza e Turim, na Itália. O campeão olímpico Richard Carapaz tirou a camisa amarela de Tadej Pogacar, tornando-se o primeiro equatoriano a liderar a prova.