Brasil x Colômbia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Valendo o primeiro lugar do Grupo D, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (2), às 22h, para enfrentar a Colômbia na última rodada da fase de grupos da Copa América. O confronto no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, é o mais esperado da chave. Enquanto o Brasil chega na vice-liderança com quatro pontos somados, os colombianos estão no topo da tabela com seis, e jogam pelo empate para garantir o posto. A transmissão fica por conta da RBS TV e do SporTV.