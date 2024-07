Contra a Colômbia, seleção brasileira deve ser a mesma que goleou o Paraguai

Correndo atrás do prejuízo do deslize na estreia da Copa América, a seleção brasileira define seu futuro na competição a partir das 22h desta terça-feira (2), quando enfrenta a Colômbia pela última rodada do Grupo D, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia. Com a classificação praticamente assegurada – precisaria perder e ver a Costa Rica golear o Paraguai –, o Brasil tem quatro pontos e quer a tomar a liderança dos rivais de chave, que tem seis, no confronto direto. O intuito é fugir da seleção uruguaia nas quartas de final.

A conta do empate sem gols com os costarriquenhos na largada chegou e pode custar caro. Precisando vencer uma equipe que não perde há 25 jogos, os comandados de Dorival Júnior sabem que enfrentar um dos favoritos ao título em uma fase precoce do mata-mata é algo a se evitar. Para isso, o grupo encerrou a preparação nesta segunda com a promessa de segmento do time titular.

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai na 2ª rodada, o técnico de 62 anos deve manter as alterações que deram resultado em relação ao tropeço na estreia: Wendell tomou a vaga de Arana na lateral-esquerda e Savinho a de Raphinha na ponta-direita.

Com isso, a provável escalação brasileira tem Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vinicius Júnior. No banco de reservas, Endrick segue como principal atração para entrar no segundo tempo, enquanto Douglas Luiz é a melhor opção para reforçar o meio-campo.

De olho na classificação, Dorival também precisa estar atento com as consequências do duelo na próxima fase, já que a seleção tem quatro jogadores pendurados. Militão, Wendell, Paquetá e Vini Jr. já foram amarelados e correm o risco de perder as quartas de final. Na Copa América, dois cartões significam suspensão. No entanto, eles são zerados a partir do mata-mata.

Já os colombianos, com 100% de aproveitamento, querem manter a invencibilidade com um plantel recheado de conhecidos do futebol nacional. Além de Rafael Borré, eles contam com outros cinco jogadores do Brasileirão – três deles são titulares ao lado do atacante colorado.

Na defesa, Santiago Arias do Bahia deve começar no banco; no meio, Richard Rios (Palmeiras), John Arias (Fluminense) e James Rodríguez (São Paulo) são titulares, enquanto Sebastían Gómez, do Coritiba, também inicia como suplente. O provável onze inicial do técnico Néstor Lorenzo tem Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Borré.