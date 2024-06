Brasil desencanta na Copa América com goleada, brilho de Vini Jr e competência de Savinho

Se errou a pontaria diante da frágil Costa Rica, contra o igualmente limitado Paraguai o Brasil pôs o pé na forma e desencantou na Copa América. Vinicius Junior fez apresentação digna de um atleta candidato a ser eleito o melhor do mundo e resolveu para a seleção brasileira, que goleou os paraguaios por 4 a 1, nesta sexta-feira (28), em Las Vegas. Foram dois gols do astro do Real Madrid, um de Savinho e outro de Lucas Paquetá, este que também poderia ter ido às redes duas vezes, mas chutou para fora uma cobrança de pênalti.

O volume de jogo foi semelhante ao da partida de estreia. A diferença é que ose encaminhar a vaga às quartas de final. O último adversário da fase de grupos será o mais difícil: a Colômbia, embalada por duas vitórias. O duelo está marcado para terça-feira, 2, às 22h, e valerá a liderança da chave. No momento,. O Paraguai amarga duas derrotas e está eliminado.Merecidamente criticada, a seleção de Dorival Júnior deu a resposta de que se esperava. Com Savinho no ataque no lugar de Raphinha, foi inteligente, criativa, consistente e eficiente e. Foram trinta minutos duros e truncados até que, depois de muita insistência e um pênalti desperdiçado por Paquetá, a bola entrou.Foi um prêmio a Vini Jr, o melhor em campo. Ele provocou, irritou e driblou os paraguaio - às vezes até em excesso - desde os instantes iniciais. E a bola lhe encontrou quando estava livre. O atacante recebeu de Paquetá, passou pelo marcador e tocou por debaixo do goleiro Morínigo para marcar o primeiro gol do Brasil na competição que não vence desde 2019.. Savinho foi o sortudo depois que a bola caiu em seus pés na pequena área depois de rebote do goleiro. O atacante do Girona empurrou às redes e fez o segundo. O terceiro foi resultado de uma falha do zagueiro Alderete, que não se deu conta de que estava pressionado por Vini Jr na sua área de defesa e demorou a cortar a bola. Quando o fez, ela bateu no astro do Real Madrid e terminou nas redes, para a alegria de Neymar, que assistiu ao jogo de um dos camarotes do Allegiant Stadium.Alderete se redimiu do erro e fez o único gol dos paraguaios na partida. Saiu de seus pés um bonito chute que morreu no canto esquerdo de Alisson no início da segunda etapa. Foi o que de melhor fez o Paraguai, incapaz de reagir e com claras limitações técnicas. Para piorar, estavam nervosos e. Terminaram com um a menos depois que Cuba foi expulso por acertar o pé em Douglas Luiz.Savinho, outro dos destaques da seleção, participou do quarto gol. Saiu de seus pés o chute que acertou o braço de Villasanti. Mais um pênalti marcado pelo chileno Piero Maza. Desta vez, Lucas Paquetá converteu e definiu o placar em Las Vegas. Foi uma alegria para Dorival, que perdeu nesta sexta-feira o tio Dudu, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras.PARAGUAI 1 X 4 BRASIL- Rodrigo Morínigo; Velásquez, Balbuena, Alderete e Espinoza (Giménez); Ramirez, Cubas, Villasanti e Bobadilla (Caballero); Almirón (Sosa), Arce (Bareiro) e Enciso (Romero).: Daniel Garnero.- Alisson; Danilo, Marquinhos, Militão (Gabriel Magalhães) e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Savinho (Raphinha), Rodrygo (Endrick) e Vinicius Junior.: Dorival Júnior.- Vinicius Junior, aos 34 e 49, e Savinho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Alderete, aos dois, e Paquetá, aos 19 do segundo tempo.- Piero Maza (Chile).