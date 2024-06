Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Os Tricolores gaúchos e cariocas lutam na parte de baixo da tabela para afastar a crise. Neste domingo (30), o Grêmio enfrenta o Fluminense, às 16h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Projeções das duas equipes apontavam que figurariam entre os líderes, mas enfrentam situações indigestas. Donos das piores campanhas da competição até aqui, ambas as equipes disputam para se livrar da zona do rebaixamento e o confronto direto pode valer muito ao fim do Brasileirão. A partida tem transmissão do Premiere e da RBS TV.Os gremistas finalmente puderam voltar para o Rio Grande do Sul. Sem poder atuar e treinar em Porto Alegre por quase dois meses, em decorrência das enchentes que atingiram o território gaúcho e devastaram a Arena e o CT Luiz Carvalho, o Grêmio atua pela primeira vez na sua terra desde o dia 20 de abril, data que simboliza a última vitória no Brasileirão. A equipe de Renato Portaluppi conta com o fator casa para dar o primeiro passo em uma retomada necessária em busca da permanência na Série A.Na lanterna da competição e com apenas seis pontos conquistados em 36 disputados, o Fluminense vive uma crise técnica impressionante. A equipe que conta com nomes de peso, como Fábio, Marcelo e Cano, não consegue se encontrar em campo, o que culminou na demissão do técnico campeão da Libertadores na temporada passada, Fernando Diniz. O comandante interino Marcão tem uma missão pesada pela frente: remobilzar o elenco veterano para evitar que o atual campeão continental dispute a Série B do ano que vem.