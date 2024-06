Phil Foden retorna à concentração da Inglaterra na Eurocopa após nascimento do filho

O meia-atacante Phil Foden está de volta à Eurocopa para reforçar a Inglaterra na sequência do torneio. O jogador, que havia se ausentado da concentração na última quarta-feira, para participar do nascimento de seu filho, se reapresentou ao técnico Gareth Southgate nesta sexta-feira.

A cúpula da seleção inglesa, que havia justificado a repentina saída do atleta como um "assunto familiar urgente" a ser tratado, fez uma postagem de boas vindas em suas redes sociais incluindo um emoji de um bebê na mensagem.



Melhor jogador da temporada do Campeonato Inglês, ele foi titular nos três jogos da fase de grupos da Eurocopa. Considerado peça fundamental dentro do esquema da Inglaterra, o jogador era esperado para atuar como titular nas oitavas de final, contra a Eslováquia, em Gelsenkirchen, neste domingo.



Apesar de ter demonstrado um desempenho mediano, a Inglaterra fez o bastante para confirmar a sua condição de favorita e encerrar a primeira etapa do torneio como campeã de sua chave.

Pelo Grupo C, os ingleses estrearam com vitória por 1 a 0 sobre a Sérvia. Nos dois jogos seguintes, a equipe do técnico Gareth Southgate empatou com a Dinamarca (1 a 1) e ficou no 0 a 0 diante da Eslováquia. Com cinco pontos, a seleção marcou apenas dois gols nas três partidas que disputou.