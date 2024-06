Criciúma x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando a parte de cima da tabela, o Inter enfrenta o Criciúma, às 18h30min, neste domingo (30), no estádio Heriberto Hulse, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os colorados poderão se sentir em casa, já que o estádio do adversário catarinense também foi sede do clube de Porto Alegre em algumas rodadas, já que os gaúchos não contam com o Beira-Rio, que passa por retoques finais após ser devastado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O confronto é importante para as duas equipes, que sonham em se aproximar da parte de cima da tabela. A partida terá transmissão do Premiere. O Inter de Eduardo Coudet sofre com ausências no setor ofensivo. Vindo de derrota para o Atlético-MG, na última rodada, a equipe desperdiçou ótimas oportunidades para conquistar os três pontos e ainda viu o empate escapar nos minutos finais. Para não repetir os erros e garantir o triunfo, o treinador colorado tem que solucionar o quebra-cabeças no ataque se quer voltar para o Estado ainda na cola dos líderes do Brasileirão. O garoto Lucca Drummond é o único centroavante disponível no elenco, já que Borré e Valencia estão disputando a Copa América. Alario e Wesley estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e Lucca fica de fora por lesão. Na defesa, Bustos não treinou nesta sexta e é dúvida.Vivendo altos e baixos na competição, o Criciúma enfrenta problemas na montagem da equipe para o confronto deste domingo. O técnico Claudio Tencati deve colocar em campo a 11ª escalação diferente em 11 jogos pelo Brasileirão, já que não tem o meia Marquinhos Gabriel e o volante Ronald, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, os catarinenses poderão contar com a volta do congolês Yannick Bolasie, destaque do time no Campeonato Brasileiro, que desfalcou a equipe após sentir dores na coxa esquerda.