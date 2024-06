Atlético-GO x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em partida de desesperados, o Grêmio visita o Atlético-GO nesta quarta-feira (26), às 20h, no estádio Antônio Accioly, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na penúltima colocação da competição, enquanto o Dragão é o primeira equipe fora do Z-4, ambos com seis pontos. Em um clima de decisão para os dois lados, uma vitória afasta os gremistas da zona de rebaixamento, enquanto um triunfo dos goianos empurra os gaúchos para o fundo da tabela de classificação.Sem vencer há seis partidas, o Grêmio de Renato Portaluppi encara um momento difícil após a derrota para o maior rival no Gre-Nal 442, por 1 a 0, no último sábado. A partida era encarada como o primeiro passo para o processo de retomada na competição, mas o revés abalou o elenco que não vence pelo Brasileirão desde o dia 20 de abril. Para o confronto desta quarta-feira, Portaluppi deve manter a estrutura da equipe que começou a última partida, com Galdino no comando de ataque.O empate contra o Cuiabá na rodada passada foi o último ato de Jair Ventura como treinador do Atlético-GO. O Dragão vive momentos de instabilidade no Brasileirão, com altos e baixos na competição. A inconstância da equipe custou os bons momentos que os goianos tiveram após as vitórias contra Vitória e Fluminense. O interino Anderson Gomes tem a missão de reorganizar a equipe e conta com as boas atuações do atacante Luis Fernando, ex-Grêmio.