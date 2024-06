Colômbia vence o Paraguai na estreia da Copa América e lidera grupo do Brasil

A Colômbia deu sequência ao seu ótimo momento e mostrou por que é uma das candidatas ao título da Copa América ao vencer o Paraguai por 2 a 1 nesta segunda-feira (24), em Houston, nos Estados Unidos, em sua estreia no torneio. O time comandado por Nestor Lorenzo acumula agora 24 partidas de invencibilidade.



Capitão da seleção colombiana, o meia James Rodriguez, que pouco joga no São Paulo, foi o destaque da partida, com duas assistências e criação de boas jogadas no ataque. Ele foi substituído no final da partida e bastante festejado pela torcida, que era maioria no NRG Stadium.



A partida, que marcou a abertura do Grupo D, o mesmo do Brasil, começou muito disputada e com velocidade de lado a lado. Os colombianos buscavam tocar a bola com objetividade e o atacante Luis Díaz, pelo lado esquerdo, era bastante acionado, mas quase sempre enfrentava mais de um na marcação.

O Paraguai tinha uma postura mais conservadora, mas não se limitava a defender e conseguiu encaixar alguns ataques perigosos. O meia Enciso, de 20 anos, era quem levava mais risco ao gol defendido por Vargas.



Por algum tempo, a Colômbia concentrou suas jogadas pelo meio e facilitou a tarefa da defesa paraguaia. Quando voltou a tentar pelos lados do campo, conseguiu o gol. Aos 32 minutos, James Rodríguez recebeu com liberdade pelo lado esquerdo, teve tempo para ajeitar a bola e fez um levantamento perfeito, na segunda trave, para a cabeçada do lateral Daniel Muñoz, que não deu chance ao goleiro Morinigo Acosta.



O segundo gol colombiano saiu também após uma jogada pelos lados do campo. Em nova assistência de James Rodríguez, novamente de pé esquerdo. Ele cobrou falta pela direita e levantou a bola na área desta vez na altura da primeira trave. O meia Lerma subiu e resvalou de cabeça. A bola entrou no canto direito de Morinigo.



No início do segundo tempo, o Paraguai tentou se aventurar mais no ataque. O time rondava a área colombiana, mas não conseguia chegar ao gol. A primeira finalização paraguaia aconteceu somente aos 15 minutos, com um chute para fora de Villasanti, jogador do Grêmio.



Os paraguaios insistiram e foram recompensados aos 24 minutos. Ramon Sosa, que havia entrado poucos minutos antes para substituir Almiron, levantou a bola na área, pelo lado esquerdo. Enciso, que mudou de lado com a entrada de Sosa, concluiu dentro da área de pé direito. Foi o primeiro gol do jogador do Brighton em 15 jogos pela seleção.