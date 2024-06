Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pressionado pela péssima campanha recente no Brasileirão, o Grêmio visita o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de quatro derrotas seguidas e dentro da zona do rebaixamento, o Tricolor vive uma situação complicada no campeonato. Às vésperas do maior clássico, contra o Inter, os gremistas precisam dar uma resposta para sair do Z-4 e erguer a confiança para a disputa do Gre-Nal 442. Para isso, a equipe de Renato Portaluppi tem a obrigação de vencer os cearenses para almejarem uma recuperação imediata.

Sem pontuar no Brasileirão desde o dia 20 de abril, quando venceu o Cuiabá, o Grêmio não consegue repetir as boas atuações da reta final da fase de grupos da Libertadores. Com desfalques relevantes e atuações ruins, o Tricolor acumula frustrações no torneio de pontos corridos. Para virar a chave e voltar ao caminho das vitórias, Portaluppi terá uma novidade. O zagueiro Rodrigo Caio foi regularizado e pode fazer sua estreia pelo clube. O jogador não atua desde o dia 3 de dezembro de 2023, quando ainda atuava pelo Flamengo, seu último clube.



O Fortaleza vive um momento conturbado na temporada. Nem o título da Copa do Nordeste aliviou o clima no ambiente do Tricolor cearense, já que no Brasileirão a equipe de Juan Pablo Vojvoda foi goleada pelo Cuiabá, por 5 a 0, na 9ª rodada. Apesar do momento ruim, os mandantes contam com um histórico invejável contra os gremistas, já que não perdem em casa para o Grêmio desde 1981.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Fortaleza - João Ricardo; Tinga, Titi, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Wellison, Matheus Rosseto e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



Grêmio - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Rodrigo Caio), Kannemann e Reinaldo (Mayk); Dodi, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Pavon (Nathan Fernandes), Gustavo Nunes e JP Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem - João Vitor Gobi-SP, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli-SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira-SP. VAR: Rodrigo Nunes de Sá-RJ.



Serviço Fortaleza x Grêmio



Local: Arena Castelão, Fortaleza, no Ceará



Data e hora: Quarta-feira (16), às 20h;



