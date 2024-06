Aos 39, Cristiano Ronaldo é esperança de gols de Portugal na Eurocopa

Portugal estreia na Eurocopa da Alemanha nesta terça-feira (18), sob o impacto dos dois últimos amistosos preparatórios. Contra a Croácia, em Lisboa, o time criou e desperdiçou dezenas de oportunidades e perdeu o jogo por 2 a 1. Contra a Irlanda, em Aveiro, o bombardeio foi parecido --mas desta vez o time ganhou por 3 a 0. A diferença entre um jogo e outro: a presença de Cristiano Ronaldo. Contra a Irlanda, ele fez dois gols, um deles com sua assinatura inconfundível: ginga na frente do zagueiro e disparo reto e preciso no ângulo.

Ronaldo, que tem 39 anos, chega à sua sexta Eurocopa logo depois de ver o próprio nome em duas listas importantes. Ele é hoje o atleta mais bem pago do mundo de acordo com a revista americana Forbes, após ter ganho 240 milhões de euros (R$ 1,3 bi) ao longo de 2023 --algo como R$ 115 milhões por mês, quase R$ 4 milhões por dia. Também foi considerado o maior jogador europeu de todos os tempos pela revista britânica FourFourTwo, à frente dos lendários Johan Cruyff e Franz Beckenbauer.

Portugal tem alguns dos meio-campistas mais talentosos e criativos do futebol europeu, mas carece de bons finalizadores. Para ter sucesso na Eurocopa, conta com a eficiência de seu capitão, o maior goleador da história do esporte, com 895 tentos (na estatística da Fifa, que contabiliza apenas jogos oficiais, ele está à frente de Pelé, que marcou em 767 oportunidades). Ronaldo também ganhou cinco vezes a Liga dos Campeões da Europa, principal torneio interclubes do mundo, e é detentor de cinco bolas de ouro de melhor jogador do planeta.

São dados impressionantes --mas não explicam inteiramente os números financeiros e esportivos que Ronaldo ainda ostenta, apesar de já ter passado de seu auge. Ele conquistou sua última bola de ouro em 2017, quando foi tricampeão europeu com o Real Madrid. Hoje Ronaldo joga no Al-Nassr de Riad --atuando no milionário campeonato da Arábia Saudita.