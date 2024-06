Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando retomar o caminho das vitórias, o Grêmio enfrenta o Botafogo, neste domingo (16), às 18h30min, no estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times vivem momentos opostos na competição, com os cariocas brigando no topo da tabela e os gaúchos tentando se recuperar após três derrotas seguidas. A partida ocorrerá no Sudeste brasileiro, mas com o mando gremista, já que os dois clubes entraram em um acordo para que os dois confrontos pelo campeonato Nacional sejam disputadas em campo neutro.



Com apenas seis pontos conquistados em 18 disputados, o time de Renato Portaluppi terá um duro trabalho pela frente. Contra o alvinegro carioca, o comandante tricolor não terá Diego Costa, Villasanti, Soteldo e Kannemann. Com cinco titulares indiscutíveis de fora, a missão de bater um postulante ao título fica cada vez mais complicada. Além das ausências, o Tricolor mantém o rodízio de goleiros. Caíque deve ganhar uma oportunidade na meta gremista nesse domingo.



O Botafogo vive um excelente momento, com sete vitórias consecutivas em todas as competições. Jogando próximo do Rio de Janeiro e com todas as suas peças a disposição, o técnico portugues Arthur Jorge planeja ir com força máxima para se aproximar do topo da tabela do Brasileirão. Com Junior Santos vivendo a melhor fase da carreira e com Cuiabano, ex-jogador do Grêmio, afirmado como titular, os cariocas são favoritos na partida.

LEIA TAMBÉM: Grêmio perde para o Flamengo e amarga sequência ruim no Brasileirão



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:



Grêmio - Caíque; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely, Reinaldo; Dodi, Pepê; Pavon, Cristaldo, Gustavo Nunes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.



Botafogo - John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Gregore; Luiz Henrique, Junior Santos e Tchê Tchê; Tiquinho Soares. Técnico: Arthur Jorge.



Arbitragem - Paulo Cesar Zanovelli-MG, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Fernanda Nandrea Gomes Antunes-MG. VAR: Wagner Reway-ES.



Serviço Grêmio x Botafogo



Local: Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo;



Data e hora: Domingo (16), às 18h30min;



Transmissão: Premiere; Caíque; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely, Reinaldo; Dodi, Pepê; Pavon, Cristaldo, Gustavo Nunes; João Pedro Galvão.Renato Portaluppi.John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Gregore; Luiz Henrique, Junior Santos e Tchê Tchê; Tiquinho Soares.Arthur Jorge.Paulo Cesar Zanovelli-MG, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Fernanda Nandrea Gomes Antunes-MG. VAR: Wagner Reway-ES.Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo;Domingo (16), às 18h30min;Premiere;